Поминальные дни: что нельзя нести на кладбище, а что нужно

Проводы или гробки – это день поминовения умерших, который обычно проводится на девятый день после Пасхи.

Предлагаем узнать о традициях и запретах поминальных дней. В частности, церковники объяснили, что можно, а что запрещено на гробки.

В этот день в храмах совершается Литургия и заупокойная служба (панахида). Украинцы посещают кладбища, чтобы помянуть умерших.

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Заведено вспоминать умерших в храме, ставить свечи за упокой. Могилы умерших обычно вовремя убирают и наводят порядок на территории кладбища, чтобы в день могил лишь помянуть уже умерших.

Можно ли работать на поминки

Работать церковь не запрещает даже в двенадцатые и большие церковные праздники. Однако важно находить время не только на работу, но и на молитву и поход в храм, где нужно помолиться на панихиде за умерших близких, съездить на кладбище. Это можно сделать и дома, а кладбище посетить в другой день.

Что можно делать на Радоницу

В этот день нужно молиться о покойных родных и друзьях. Следует посетить службу в храме, а также побывать на кладбище, где совершить литию (короткую панихиду), навести порядок на могиле.

Церковь не советует оставлять на могилах еду, крашеные яйца, куличи, конфеты и алкогольные напитки.

"Душам умерших людей не нужны такие языческие дары. Единственное, в чем они нуждаются, это память и молитва. Еду на поминовение умерших можно раздать нищим или отнести к храму накануне", – говорят в церкви.

Посещать кладбище нужно еще во время Великого поста. Кладбище не стоит посещать в период от Вербного воскресенья до Поминальных дней. В дни Страстной седмицы все внимание христиан должно быть сосредоточено на страданиях Христа.

Можно ли убирать могилу на гробки

Кроме обычаев посещать церковь и молиться за души умерших, церковь советует на гробки убирать на могилах не только умерших близких, но и на заброшенных могилах людей, которые покоятся вблизи ваших родных и знакомых. Можно навести порядок на кладбище, выбросить мусор, посеять траву и высадить цветы.

После гробов до Вербного воскресенья кладбища посещать не принято.

Церковь запрещает на гробках устраивать посиделки на кладбище с едой и алкоголем.

Похороны на Радоницу не запрещены. Церковь отмечает: хоронить и отпевать умерших в этот день никто не запретит, поскольку смерть человека нельзя предсказать и подстроить под церковный календарь.

Предлагаем узнать, что нужно нести на кладбище на поминальные дни, а что нет.

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