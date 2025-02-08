Схожа на людську мову: вчені зробили унікальне відкриття у ході дослідження пісні горбатого кита

Мова завжди вважалася унікальною особливістю людини, що відрізняє її від інших видів. Проте нове дослідження показало, що пісня горбатого кита має таку саму статистичну структуру, як і людська мова.

Науковці давно знали, що китові пісні є прикладом культурно переданої поведінки, однак досі було недостатньо доказів того, що вони мають мовну структуру. Як пояснюють дослідники, людська мова, яка також передається через культуру, містить повторювані елементи, частота використання яких підпорядковується певним закономірностям. Про це пише Phys.

Використовуючи методи, що застосовуються для дослідження мовного розвитку у немовлят, вчені проаналізували вісім років записів пісень горбатих китів, зібраних у Новій Каледонії. Вони виявили в цих піснях ті самі статистичні структури, що притаманні всім людським мовам.

Це відкриття розкриває раніше невідому систему організації звуків у китових піснях, що підкреслює спільність між двома еволюційно далекими видами. Горбаті кити демонструють найяскравіший приклад соціально засвоєної поведінки серед тварин, які не належать до людського роду.

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Досі дослідники припускали, що пісня китів має систематичну структуру, але не мали достатньо доказів її схожості з людською мовою. Однією з головних труднощів у вивченні комунікації тварин є визначення значущих елементів їхніх систем спілкування.

В результаті аналізу вчені підтвердили, що китові пісні містять ті ж статистичні закономірності, які характерні для всіх людських мов. Вони виявили повторювані частини, частота яких слідує асиметричному розподілу, що раніше не зустрічався у жодної іншої тварини.

Ці результати ставлять під сумнів традиційні уявлення про унікальність людської мови та підкреслюють глибокі спільні риси між різними видами. Доктор Еллен Гарланд із Університету Сент-Ендрюс зазначила, що це відкриття вказує на ключову роль культурної поведінки в еволюції складної комунікації серед тварин.

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