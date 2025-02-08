Похожа на человеческий язык: ученые сделали уникальное открытие в ходе исследования песни горбатого кита

Язык всегда считался уникальной особенностью человека, отличающей его от других видов. Однако новое исследование показало, что песня горбатого кита имеет такую же статистическую структуру, как и человеческий язык.

Ученые давно знали, что китовые песни являются примером культурно переданного поведения, однако до сих пор не было доказательств того, что они имеют языковую структуру. Как объясняют исследователи, человеческий язык, также передаваемый через культуру, содержит повторяющиеся элементы, частота использования которых подчиняется определенным закономерностям. Об этом пишет Phys.

Используя методы, применяемые для исследования речевого развития у младенцев, ученые проанализировали восемь лет записей песен горбатых китов, собранных в Новой Каледонии. Они обнаружили в этих песнях те же статистические структуры, которые присущи всем человеческим языкам.

Это открытие раскрывает ранее неизвестную систему организации звуков в китовых песнях, подчеркивающую общность между двумя эволюционно далекими видами. Горбатые киты демонстрируют самый яркий пример социально усвоенного поведения среди животных, не принадлежащих к человеческому роду.

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До сих пор исследователи предполагали, что песня китов имеет систематическую структуру, но не имела достаточно доказательств ее схожести с человеческим языком. Одним из основных затруднений в исследовании коммуникации животных является определение важных частей их систем общения.

В результате анализа ученые подтвердили, что китовые песни содержат те же статистические закономерности, характерные для всех человеческих языков. Они обнаружили повторяющиеся части, частота которых следует асимметричному распределению, ранее не встречавшемуся ни у другого животного.

Эти результаты подвергают сомнению традиционные представления об уникальности человеческого языка и подчеркивают глубокие общие черты между разными видами. Доктор Эллен Гарланд из Университета Сент-Эндрюс отметила, что это открытие указывает на ключевую роль в культурном поведении в эволюции сложной коммуникации среди животных.

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