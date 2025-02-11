Майже 300 000 намистин в одному виробі: археологи в Іспанії знайшли давню прикрасу (фото)

Археологи, які проводили розкопки 5000-річного поховання на південному заході Іспанії, виявили, що жінки, поховані в цьому місці, носили прикраси з величезної кількості білого бісеру, що формувало частину їхнього церемоніального одягу. Це відкриття розкриває нові аспекти соціальних і культурних практик жителів регіону мідної доби.

Про це повідомляє Arkeonews. Поховальний комплекс, побудований між 2900 і 2800 роками до н. е., містив тисячі намистин, розташованих у певних візерунках, що вказують на те, що ці елементи прикраси, ймовірно, були частиною одягу жінок високого соціального статусу.

Розкопки, проведені в 2010-2011 роках, виявили те, що зараз вважається найбільшою колекцією намистин, знайденою в одному похованні в Валенсина-де-ла-Консепсьон, великій археологічній зоні поблизу Севільї.

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Дослідження намистин, зокрема тих, що були знайдені поблизу особи, відомої як "Леді зі слонової кістки", вказує на наявність розвиненої мережі ремісників і торгівельних шляхів, орієнтованих на морські ресурси.

Леонардо Гарсія Санхуан, провідний дослідник з Університету Севільї, зазначив, що ці прикраси, здебільшого зроблені з морських мушель, використовувалися для особливих церемоній, а не для щоденного носіння. Багато мушель зберегли свій перламутровий блиск, що свідчить про їх здатність переливатися під променями сонця, створюючи ефектний візуальний ефект.

Вчені дослідили понад 270 000 намистин, виготовлених в основному з морських мушель, а також з каменю і кісток, використовуючи методи радіовуглецевого аналізу, морфометрії та експериментальних реконструкцій.

Масштаб виробництва, необхідний для створення цих прикрас, вражає – дослідники оцінюють, що для виготовлення лише намистин потрібна була команда з 10 осіб, які працювали протягом близько семи місяців, не враховуючи часу для збору сировини.

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Основна частина намистин була знайдена в просторій камері, де знаходились рештки 20 осіб, серед яких 15 жінок. Інша камера, в якій поховали двох жінок, також містила намистини. Вчені вважають, що багато з цих прикрас були нанизані в рядки, утворюючи туніки, спідниці або інші частини одягу. Марта Діас-Гвардаміно з Даремського університету зазначила, що залишки рослинних волокон в отворах намистин вказують на те, що їх нанизували на тканину.

Гарсія Санхуан висловив припущення, що цей яскравий одяг, ймовірно, мав важливе значення в публічних ритуалах, можливо, вказуючи на високий соціальний чи релігійний статус його власниць. Він також зацікавлений у проведенні подальших досліджень, щоб з'ясувати, чи існували в суспільстві Валенсії матріархальні структури в цей період, коли в Європі почав посилюватися соціальний поділ.

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