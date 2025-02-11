Почти 300 000 бусин в одном изделии: археологи в Испании нашли древнее украшение (фото)

Археологи, проводившие раскопки 5000-летнего захоронения на юго-западе Испании, обнаружили, что женщины, похороненные в этом месте, носили украшения из множества белого бисера, что формировало часть их церемониальной одежды. Это открытие раскрывает новые аспекты социальных и культурных практик жителей региона медного века.

Об этом сообщает Arkeonews. Погребальный комплекс, построенный между 2900 и 2800 годами до н. э., содержал тысячи бусин, расположенных в определенных узорах, указывающих на то, что эти элементы украшения, вероятно, являлись частью одежды женщин высокого социального статуса.

Раскопки, проведенные в 2010-2011 годах, обнаружили то, что сейчас считается самой большой коллекцией бусин, найденной в одном захоронении в Валенсина-де-ла-Консепсьон, обширной археологической зоне близ Севилья.

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Исследование бусин, в том числе найденных вблизи лица, известного как "Леди из слоновой кости", указывает на наличие развитой сети ремесленников и торговых путей, ориентированных на морские ресурсы.

Леонардо Гарсия Санхуан, ведущий исследователь из Университета Севильи, отметил, что эти украшения, в основном сделанные из морских раковин, использовались для особых церемоний, а не для ежедневного ношения. Многие раковины сохранили свой перламутровый блеск, что свидетельствует об их способности переливаться под лучами солнца, создавая эффектный визуальный эффект.

Ученые исследовали более 270 000 бусин, изготовленных в основном из морских раковин, а также из камня и костей, используя методы радиоуглеродного анализа, морфометрии и экспериментальных реконструкций.

Масштаб производства, необходимый для создания этих украшений, впечатляет – исследователи оценивают, что для изготовления только бусин требовалась команда из 10 человек, работавших в течение около семи месяцев, не считая времени для сбора сырья.

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Основная часть бусин была найдена в просторной камере, где находились останки 20 человек, среди которых 15 женщин. Другая камера, в которой похоронили двух женщин, также содержала бусины. Ученые считают, что многие из этих украшений были нанизаны в строчки, образуя туники, юбки или другие части одежды. Марта Диас-Гвардамино из Даремского университета отметила, что остатки растительных волокон в отверстиях бусин указывают на то, что их нанизывали на ткань.

Гарсия Санхуан высказал предположение, что эта яркая одежда, вероятно, имела важное значение в публичных ритуалах, возможно, указывая на высокий социальный или религиозный статус его владелиц. Он также заинтересован в проведении дальнейших исследований, чтобы выяснить, существовали ли в обществе Валенсии матриархальные структуры в этот период, когда в Европе начало усиливаться социальное разделение.

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