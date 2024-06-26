Чому жінкам з високим IQ не щастить в особистому житті

Еріх Марія Ремарк, відомий німецький письменник, часто звертався до теми кохання у своїх творах. Він спілкувався з багатьма розумними й талановитими жінками, які скаржилися на невдачі в особистому житті,покладаючи провину на свій інтелект. Їм здавалося, що чоловіки надають перевагу красі, а не розуму.

Чому ж ерудованим жінкам часом не щастить у коханні? Дві цитати Ремарка з романів, присвячених темі любові,допоможуть розібратися в цьому питанні. Про це пише Коубер.

"Для любові необхідна свідома наївність."

Закохані часто нагадують дітей: вони безтурботні, щирі, радісні й відкриті. На жаль, багато розумних людей не вміють відключати свій інтелект і дозволяти собі відчувати емоції без зайвого аналізу. Їхні намагання раціонально оцінити почуття, виміряти їх логікою та навісити на кожну емоцію ярлик суперечать самій суті кохання, яке спонтанне й дещо божевільне.

Через внутрішній конфлікт між почуттями та логікою розумні жінки часто стикаються з непорозуміннями й проблемами. Їм складно прийняти партнера з усіма його недоліками, вони надто критичні до дрібних проступків і ставлять завищені вимоги до стосунків. Життя ніби насміхається над ними, підкидаючи їм партнерів, які не відповідають їхнім очікуванням. Це має стати уроком для розумних жінок: навчитися приймати людей такими,якими вони є.

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"Ніколи не вдавайся до складних ходів, якщо того ж самого можна досягти більш простими способами."

Розумні люди схильні до шаблонного мислення. Їхні дії й вчинки ґрунтуються на принципах "треба", "правильно","повинен". Проте такі шаблони вже не працюють у сучасному світі. Даючи собі й своїм близьким більше свободи,можна зробити стосунки гармонійними й наповненими. Розумним жінкам не варто ускладнювати життя штучно створеними проблемами. Простота й щирість – ключ до щасливих і довготривалих стосунків.

Підсумовуючи:

Інтелект – це безперечно цінна риса, але він не повинен заважати щирим емоціям і здатності приймати людей такими, якими вони є. Навчившись давати волю почуттям і не ускладнювати життя штучними проблемами,розумні жінки зможуть знайти справжнє кохання й побудувати щасливі стосунки.

Нагадаємо, ми вже писали, яка найневдаліша різниця у віці між чоловіком та жінкою.

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