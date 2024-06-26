Почему женщинам с высоким IQ не везет в личной жизни

Эрих Мария Ремарк, известный немецкий писатель, часто обращался к теме любви в своих произведениях. Он общался со многими умными и талантливыми женщинами, которые жаловались на неудачи в личной жизни, возлагая вину на свой интеллект. Им казалось, что мужчины предпочитают красоту, а не разум.

Почему же эрудированным женщинам порой не везет в любви? Две цитаты Ремарка из романов, посвященных теме любви, помогут разобраться в этом вопросе. Об этом пишет Коубер.

"Для любви необходима сознательная наивность."

Влюбленные часто напоминают детей: они беззаботны, искренни, радостны и открыты. К сожалению, многие умные люди не умеют отключать свой интеллект и позволять себе испытывать эмоции без лишнего анализа. Их попытки рационально оценить чувства, измерить их логикой и навесить на каждую эмоцию ярлык противоречат самой сути любви, которая спонтанна и несколько безумна.

Из-за внутреннего конфликта между чувствами и логикой умные женщины часто сталкиваются с недоразумениями и проблемами. Им сложно принять партнера со всеми его недостатками, они слишком критичны к мелким проступкам и предъявляют завышенные требования к отношениям. Жизнь словно насмехается над ними, подбрасывая им партнеров, не отвечающих их ожиданиям. Это должно стать уроком для умных женщин: научиться принимать людей такими, какие они есть.

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"Никогда не прибегай к сложным ходам, если того же можно достичь более простыми способами."

Умные люди склонны к шаблонному мышлению. Их действия и поступки основываются на принципах "надо", "правильно", "должен". Однако такие шаблоны уже не работают в современном мире. Давая себе и своим близким больше свободы, можно сделать отношения гармоничными и наполненными. Умным женщинам не следует усложнять жизнь искусственно созданными проблемами. Простота и искренность – ключ к счастливым и длительным отношениям.

Суммируя:

Интеллект – это несомненно ценная черта, но он не должен мешать искренним эмоциям и способности принимать людей такими, какие они есть. Научившись давать волю чувствам и не усложнять жизнь искусственными проблемами, умные женщины смогут обрести настоящую любовь и построить счастливые отношения.

Напомним, мы уже писали, какая самая неудачная разница в возрасте между мужчиной и женщиной.

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