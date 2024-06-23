Це – найневдаліша різниця у віці між чоловіком та жінкою: перевірте свою пару

Коли на шляху життя зустрічається кохання, ми часто не звертаємо увагу на різницю у віці. Багато хто вірить, що якщо партнери перебувають на одній хвилі, вік не має значення. Однак, дослідження показують, що вікова різниця може бути значним чинником у стосунках.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Journal of Popular Economics, пари, де один з партнерів значно молодший, спочатку можуть відчувати більше щастя. Проте з часом це щастя може згасати, особливо при великій віковій різниці.

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Різниця в 10 років вважається допустимою межею, але дослідження Університету Еморі виявило, що така різниця збільшує ризик розлучення на 39%. Якщо ж різниця у віці сягає 20 років, ризик розлучення зростає на 95%. Це пояснюється тим, що зі збільшенням різниці у віці, відмінності у звичках та уподобаннях стають більш помітними, що може призводити до конфліктів.

Попри це, існує теорія, яка стверджує, що оптимальна різниця у віці – це "половина вашого віку плюс сім". Однак більшість практикуючих сімейних психологів не погоджуються з цією теорією, вказуючи на індивідуальні особливості кожної пари.

Таким чином, хоча велика різниця у віці може бути ризиком для стосунків, важливо пам'ятати, що багато залежить від характеру та дій партнерів.

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