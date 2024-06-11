Чому в Антарктиді з’являються криваві водоспади

В Антарктиді, де панує вічний холод і безкрайні білі простори, ховається дивовижне місце - Кривавий водоспад. Цей феномен природи вражає уяву малиновими потоками, що стікають з льодовика Тейлора до озера Бонні.

Відкриття цього дива належить Томасу Гріффіту, географу та досліднику, який у 1911 році під час експедиції Терра Нова натрапив на цей криваво-червоний водоспад. Згодом льодовик, що "кровоточить", та долина, куди він стікає, отримали ім'я науковця. Про це пише Live Science.

Спочатку наукова думка схилялася до того, що червоний колір вода має завдяки цвітінню червоних водоростей. Проте згодом стало зрозуміло, що справжня причина криється зовсім не в них.

Дослідження показали, що вода водоспаду багата на залізо. Коли вона витікає з тріщин льодовика, то вступає в реакцію з киснем, що й надає їй того жахливого, але й заворожливого малинового кольору. На відміну від звичайної талої води, вода Кривавого водоспаду солона. Це вказує на те, що під льодовиком існує окреме джерело солоної води.

Вчені, провівши дослідження, виявили на глибині близько 400 метрів під льодами, за 90 метрів від Кривавого водоспаду, справжнє "серце" цього дива природи. Розмір цього "серця" досі залишається загадкою. Вважається, що воно утворилося внаслідок затоплення Сухих долин Мак-Мердо давньою морською водою, а потім льодовик Тейлор замерз. Коли саме це сталося, науковцям точно не відомо.

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Припущення свідчать про проміжок часу від 5,5 мільйона до 20 000 років тому. Ще одним цікавим фактом є те, що вода у цій водоймі, попри стабільність льодовика, має значно нижчу за нуль температуру.

Вчені пояснюють це тим, що вода під час замерзання виділяє тепло, нагріваючи навколишню територію. До того ж, для замерзання солоної води потрібні нижчі температури, ніж для прісної. Професор Коледжу наук про Землю, океан і атмосферу Університету штату Орегон Ерін Петтіт стверджує, що льодовик Тейлора - найхолодніший з усіх відомих льодовиків, де постійно тече вода.

Відомо, що Кривавий водоспад не ллє води постійно, а лише епізодично. Причини цього явища досі залишаються загадкою для науки. Варто також зазначити, що дослідження показали наявність мікроорганізмів у солоних водах Кривавого водоспаду.

Цей криваво-червоний водоспад - справжня таємниця природи, яка й досі манить дослідників та чарує своїм жахливим, але й заворожливим виглядом.

Нагадаємо, вчені вважають, що подолати старіння вдасться вже у 2030-х роках.

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