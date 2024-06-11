Почему в Антарктиде появляются кровавые водопады

В Антарктиде, где царит вечный холод и бескрайние белые просторы, скрывается удивительное место – Кровавый водопад. Этот феномен природы поражает воображение малиновыми потоками, стекающими с ледника Тейлора к озеру Бонни.

Открытие этого чуда принадлежит Томасу Гриффиту, географу и исследователю, который в 1911 году во время экспедиции Терра Нова наткнулся на этот кроваво-красный водопад. Впоследствии "кровоточащий" ледник и долина, куда он стекает, получили имя ученого. Об этом пишет Live Science.

Первоначально научное мнение склонялось к тому, что красный цвет вода имеет благодаря цветению красных водорослей. Однако впоследствии стало ясно, что настоящая причина кроется совсем не в них.

Исследования показали, что вода водопада богата железом. Когда она вытекает из трещин ледника, то вступает в реакцию с кислородом, что и придает ей тот ужасный, но и завораживающий малиновый цвет. В отличие от обычной талой воды, вода Кровавого водопада соленая. Это указывает на то, что под ледником существует отдельный источник соленой воды.

Ученые, проведя исследования, обнаружили на глубине около 400 метров во льдах, в 90 метрах от Кровавого водопада, настоящее "сердце" этого чуда природы. Размер этого "сердца" до сих пор остается загадкой. Считается, что оно образовалось в результате затопления Сухих долин Мак-Мердо древней морской водой, а затем ледник Тейлор замерз. Когда именно это произошло, ученым точно не известно.

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Предположения свидетельствуют о промежутке времени от 5,5 миллионов до 20 000 лет назад. Еще одним интересным фактом является то, что вода в этом водоеме, несмотря на стабильность ледника, имеет значительно ниже нуля температуру.

Ученые объясняют это тем, что вода при замерзании выделяет тепло, нагревая окружающую территорию. К тому же, для замерзания соленой воды требуются более низкие температуры, чем для пресной. Профессор Колледжа наук о Земле, океане и атмосфере Университета штата Орегон Эрин Петтит утверждает, что ледник Тейлора – самый холодный из всех известных ледников, где постоянно течет вода.

Известно, что Кровавый водопад не льет воду постоянно, а лишь эпизодически. Причины этого явления все еще остаются загадкой для науки. Следует также отметить, что исследования показали наличие микроорганизмов в соленых водах Кровавого водопада.

Этот кроваво-красный водопад - настоящая тайна природы, которая до сих пор манит исследователей и очаровывает своим ужасным, но и завораживающим видом.

Напомним, ученые считают, что преодолеть старение удастся уже в 2030-х годах.

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