Чому не можна смажити яйця одразу з холодильника: відповідь кухарів

Смажені яйця залишаються улюбленою ранковою стравою багатьох українців. Їх можна легко та швидко приготувати, проте не всім відомо як правильно це робити.

Зазвичай, у поспіху, можна зробити помилку, яка впливає на смак страви: багато хто починає смажити яйця відразу після того, як виймають їх з холодильника. Проте кухарі радять дати яйцям дійти до кімнатної температури перед тим, як їх готувати, пише ТСН.

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Чому не можна смажити холодні яйця?

Смаження яєць, взятих прямо з холодильника, може негативно позначитися на консистенції майбутньої страви. Коли ви кладете холодне яйце на гарячу сковороду, виникає різкий температурний перепад, що призводить до швидкого згортання жовтка, тоді як білок залишається рідким набагато довше.

У результаті, коли жовток уже пересмажений, а білок ще не готовий, ви не отримаєте ідеальної яєчні на сніданок.

Також, внаслідок вказаного температурного режиму, смак яйця не буде таким насиченим, що може позбавити вас задоволення від ранкової трапези.

Кулінарні експерти радять: дайте яйцям відпочити при кімнатній температурі декілька хвилин перед смаженням. Ще краще, якщо ви зможете вийняти їх з холодильника заздалегідь, щоб уникнути будь-яких неприємностей з приготуванням улюбленої страви.

Нагадаємо, раніші UAportal розповідав про те, які яйця найкорисніші та скільки й коли їх варто споживати.

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