Почему нельзя жарить яйца сразу из холодильника: ответ поваров

Жареные яйца остаются любимым утренним блюдом многих украинцев. Их можно легко и быстро приготовить, однако не всем известно как правильно это делать.

Обычно, в спешке, можно сделать ошибку, которая влияет на вкус блюда: многие начинают жарить яйца сразу после того, как вынимают их из холодильника. Однако повара советуют дать яйцам дойти до комнатной температуры перед тем, как их готовить, пишет ТСН.

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Почему нельзя жарить холодные яйца?

Жарка яиц, взятых прямо из холодильника, может негативно сказаться на консистенции будущего блюда. Когда вы кладете холодное яйцо на горячую сковороду, возникает резкий температурный перепад, что приводит к быстрому сворачиванию желтка, тогда как белок остается жидким намного дольше.

В результате, когда желток уже пережарен, а белок еще не готов, вы не получите идеальной яичницы на завтрак.

Также, вследствие указанного температурного режима, вкус яйца не будет таким насыщенным, что может лишить вас удовольствия от утренней трапезы.

Кулинарные эксперты советуют: дайте яйцам отдохнуть при комнатной температуре несколько минут перед жаркой. Еще лучше, если вы сможете вынуть их из холодильника заранее, чтобы избежать каких-либо неприятностей с приготовлением любимого блюда.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о том, какие яйца самые полезные и сколько и когда их следует потреблять.

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