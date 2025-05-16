Чому археологи не наважуються відкривати гробницю Цинь Шихуанді у Китаї: моторошні подробиці

Гробниця першого імператора об'єднаного Китаю — Цинь Шихуанді, який правив із 221 по 210 рік до нашої ери, залишається нерозкритою вже понад 2200 років. У 1974 році її виявили у провінції Шеньсі місцеві фермери, коли натрапили на знамениту теракотову армію — тисячі глиняних воїнів, коней і колісниць, розміщених у бойовому порядку для охорони імператора у потойбічному світі. Попри те, що поруч проводили археологічні дослідження, сама гробниця досі запечатана.

Вчені уникають її відкриття через потенційні небезпеки, на які вказують як стародавні джерела, так і сучасні дослідження. Про це пише Dailygalaxy.

Армія з теракоти стала однією з найвизначніших археологічних знахідок XX століття та символом могутності імператора Цинь Шихуанді. Вважається, що вона забезпечує йому охорону в загробному житті.

Причиною, з якої дослідники не наважуються проникнути в саму гробницю, є побоювання щодо численних пасток. Історик Сима Цянь ще у II столітті до н.е. писав про складну систему захисту, що включала арбалети, здатні автоматично стріляти по непроханих гостях. Хоча зброя могла зазнати корозії за століття, ризики залишаються серйозними.

Ще один тривожний аспект — ртуть. Стародавні тексти свідчать, що в гробниці були створені "річки" з ртуті, які імітували великі водні артерії Китаю, зокрема Янцзи і Хуанхе. Це не лише символізм, а й реальна небезпека: сучасні дослідження підтвердили підвищений рівень ртуті в районі гробниці, що може свідчити про її витік із ущелин конструкції.

"Наші дані підтверджують, що ртуть могла зберігатися всередині всі ці століття та становить загрозу при фізичному вторгненні", — зазначили дослідники.

У зв’язку з цим учені розглядають альтернативні, неінвазивні методи дослідження — зокрема, 3D-сканування та георадар, які дозволяють вивчати внутрішню структуру гробниці, не пошкоджуючи її.

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Однак, поки що не знайдено рішення, яке дозволило б детально дослідити поховання без ризику для артефактів або самих науковців. Дистанційне вивчення лишається єдиним безпечним варіантом, хоч і має обмеження, особливо при роботі з токсичними речовинами.

Попри численні легенди про багатства, що нібито зберігаються в гробниці — золото, нефрит, ритуальні предмети — вона досі не була пограбована. Імовірно, саме смертельні пастки й ртутні "річки" відлякували потенційних грабіжників. Це робить поховання Цинь Шихуанді однією з найкраще збережених імператорських гробниць у світі, яка досі зберігає свої таємниці.

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