Не така як уявляли: дизайнерці вдалося реконструювати обличчя Жанни д’Арк (фото)

Професійна дизайнерка Бекка Сеговія, яка має понад десятилітній досвід, взялася за реконструкцію зовнішності Жанни д’Арк.

Раніше вона в рамках свого ж проєкту Royalty Now відтворила обличчя таких відомих історичних постатей, як Тутанхамон, Авраам Лінкольн, Клеопатра та інших. Про це пише society.comments.ua.

Бекка Сеговія провела глибокий аналіз історичних записів, щоб відтворити вигляд знаменитої Жанни д’Арк. Згідно з її дослідженнями, лише один портрет Жанни був створений під час її життя, але навіть той був лише ескізом від французького державного діяча, який особисто не зустрічався з нею. Однак, завдяки збереженим листам та описам, ми маємо уявлення про її зовнішність.

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Реконструкція обличчя Жанни д’Арк. Джерело: Royalty Now

З цих джерел стало відомо, що Жанна мала невисокий зріст – приблизно 157 сантиметрів. Вона носила коротке темне волосся з чубчиком. Її очі описували як "великі, темні та виразні", а шкіра була засмаглою від частого перебування на сонці. Існували також згадки про інші особливості, зокрема про маленьку червонувату пляму біля її вуха. Враховуючи всі ці деталі, дизайнерка Бекка Сеговія відтворила обличчя цієї легендарної французької особистості.

Жанна д’Арк, яка відома своєю роллю у Столітній війні, стала ключовою фігурою у визволенні Орлеану від облоги. Її військові успіхи відіграли вирішальну роль у коронації монарха Франції Карла VII. Вона стверджувала, що мала божественні видіння, які направляли її до перемог на полі бою. Однак, після того, як її захопили сили, лояльні до Англії, Жанну зрадливо засудили до смерті на основі надуманих обвинувачень. Її життя обірвалося у віці 19 років.

Нагадаємо, раніше науковці показали, який вигляд мала неандертальська жінка, що жила на Землі 75 000 років тому.

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