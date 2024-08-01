Від якої їжі потрібно відмовитися в першу чергу, щоб завчасно не старіти
Взагалі, що стосується збереження молодості та краси, в першу чергу потрібно говорити про продукти, які провокують передчасне старіння та харчові звички, від яких потрібно відмовитися. А потім вже підключати суперфуди, анти-ейдж дієти.
⠀Вплив вільних радикалів, певні групи продуктів, переїдання та зневоднення впливають на старіння організму часом сильніше, ніж роки.
⠀Тому сміливо виключаємо:
⠀• Кондитерські вироби тривалого зберігання;
⠀• М'ясні продукти промислової переробки;
⠀• Соняшникова олія;
⠀• Смажена їжа, особливо з тривалим терміном зберігання, фаст-фуд;
⠀• Жирні соуси;
⠀• Алкоголь.
Саме ця їжа прискорює процеси старіння та поглиблює проблеми шкіри. Якщо повністю виключити ці продукти не виходить, намагайтеся замінити більш здорові їх аналоги. Наприклад, соняшникова олія – на оливкову, магазинні солодощі – на чорний шоколад 70% або фрукти та ягоди. З алкоголю дозволяю сухе вино за формулою, яку давала раніше.