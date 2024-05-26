Освітлити волосся можна без хімії: 5 простих безпечних способів

Бажаєте змінити колір волосся, але уникаєте шкідливих хімічних речовин. Вам можуть допомогти натуральні інгредієнти, які не пошкоджують пасма.

Дізнайтеся, як досягти красивих золотистих відблисків, використовуючи прості продукти, які є у вашій кухні. Мед, кориця, корінь ревеню, ромашка та лимонний сік не тільки безпечні, але й економні способи досягнення красивих золотистих відблисків.

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Мед

Містить фермент глюкозооксидазу, який виробляє перекис водню, що освітлює меланін у волоссі. Окрім цього, мед зволожує волосся. Змішайте 4 частини меду з 1 частиною води. Залиште суміш на годину. Нанесіть на волосся, накрийте шапочкою для душу та залиште на 2 години. Промийте теплою водою та вимийте шампунем.

Кориця

Кориця разом із медом активує перекис водню, що створює освітлюючий ефект. Змішайте 2 частини меду з частиною порошку кориці. Нанесіть на волосся, уникаючи шкіри голови. Накрийте шапочкою для душу та залиште на годину. Змийте водою.

Корінь ревеню

Ця рослина містить два природних барвники, які надають жовтий і золотистий відтінки волоссю, якщо воно вже світле. Натуральними барвниками з освітлюючою дією ревеню є хризофанова кислота та емодин. Корінь ревеню продається у вигляді порошку, і його можна легко додати в домашні барвники, наприклад до блонд-хни. Це фарба на рослинній основі, яка дає змогу додавати золотисто-русявих відтінків світлому волоссю.

Ромашка

Завдяки флавоноїду апігеніну, допомагає освітлити волосся та додати золотистих відтінків. Заваріть 6 пакетиків ромашкового чаю у двох чашках гарячої води. Після охолодження використовуйте настій як ополіскувач після шампуню або розпилюйте на волосся щодня перед укладанням.

Лимонний сік

Лимонна кислота освітлює тон волосся. Змішайте сік 4 лимонів з 60 мл теплої води. Розпиліть на волосся, уникаючи прямого сонячного світла після нанесення, щоб не пошкодити волосся.

Завдяки цим натуральним засобам ви можете освітлити волосся, не вдаючись до хімічних фарб.

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