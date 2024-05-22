Як висвітлити брови в домашніх умовах: допоможе макіяж

Тенденції краси мінливі, і те, що колись було немодним, знову стає актуальним. Сьогодні ми спостерігаємо повернення моди 90-х, зокрема вибілених брів.

Однак не обов'язково використовувати фарбу для волосся, щоб бути в тренді. Цей лайфхак допоможе вам освітлити брови без шкоди для них, зробивши ваш погляд більш легким та відкритим. Про це пише New Beauty.

Переваги освітлення брів:

Підкреслює макіяж очей: Вибілені брови стають чудовим тлом для яскравих тіней, підводки та інших акцентів на очах.

Вибілені брови стають чудовим тлом для яскравих тіней, підводки та інших акцентів на очах. Створює модний образ: Освітлені брови – це трендовий елемент макіяжу, який допоможе вам бути в курсі останніх модних тенденцій.

Освітлені брови – це трендовий елемент макіяжу, який допоможе вам бути в курсі останніх модних тенденцій. Додає легкості та відкритості погляду: Світлі брови візуально роблять очі більшими та більш виразними.

Як висвітлити брови без фарби:

Вам знадобиться:

Щіточка для брів

Консилер

Гель для брів

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Інструкція:

Виберіть консилер: Підбирайте консилер, який максимально відповідає вашому тону шкіри. Він повинен мати кремову текстуру, щоб лягати рівно та не підкреслювати волоски. Підготуйте брови: Розчешіть брови гелем, щоб зробити їх слухняними та відокремити волоски один від одного. Нанесіть консилер: Візьміть трохи консилера на щіточку для брів і акуратно зафарбуйте волоски. Намагайтеся не виходити за межі природної форми брів. Зафіксуйте результат: Зачешіть брови гелем, щоб закріпити консилер та зробити їх більш чіткими.

Поради:

Для більш інтенсивного освітлення можна нанести консилер у два шари, давши першому шару трохи підсохнути.

Якщо ви хочете лише трохи освітлити брови, можна використовувати олівець для брів на один-два тони світліший за ваш натуральний колір.

Не забувайте про регулярний догляд за бровами: використовуйте олії, маски та інші засоби, щоб вони залишалися здоровими та красивими.

Нагадаємо, ми вже писали, як фарбувати брови, щоб мати молодший вигляд.

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