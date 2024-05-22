Как осветлить брови в домашних условиях: поможет макияж
Тенденции красоты изменчивы, и то, что когда-то было немодным, снова становится актуальным. Сегодня мы наблюдаем возвращение моды 90-х, в том числе отбеленных бровей.
Однако не обязательно использовать краску для волос, чтобы быть в тренде. Этот лайфхак поможет вам осветить брови без ущерба для них, сделав ваш взгляд более легким и открытым. Об этом пишет New Beauty.
Преимущества освещения бровей:
- Подчеркивает макияж глаз: Отбеленные брови становятся отличным фоном для ярких теней, подводки и других акцентов на глазах.
- Образованные брови – это трендовый элемент макияжа, который поможет вам быть в курсе последних модных тенденций.
- Добавляет легкость и открытость взгляда: Светлые брови визуально делают глаза более выразительными.
Как осветить брови без краски:
Вам понадобится:
- Щеточка для бровей
- Консиллер
- Гель для бровей
Как правильно снимать макияж: одно простое правило
Инструкция:
- Выберите консиллер: Подбирайте консилер, максимально соответствующий вашему тону кожи. Он должен иметь кремовую текстуру, чтобы ложиться ровно и не подчеркивать волоски.
- Подготовьте брови: Расчешите брови гелем, чтобы сделать их послушными и отделить волоски друг от друга.
- Нанесите консилер: Возьмите чуть-чуть консилера на щеточку для бровей и аккуратно закрасьте волоски. Старайтесь не выходить за пределы природной формы бровей.
- Зафиксируйте результат: Зачешите брови гелем, чтобы закрепить консилер и сделать их более четкими.
Советы:
- Для более интенсивного освещения можно нанести консиллер в два слоя, дав первому слою подсохнуть немного.
- Если вы хотите лишь немного осветить брови, можно использовать карандаш для бровей на один-два тона светлее вашего натурального цвета.
- Не забывайте о регулярном уходе за бровями: используйте масла, маски и другие средства, чтобы они оставались здоровыми и красивыми.
Напомним, мы уже писали, как красить брови, чтобы выглядеть моложе.
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