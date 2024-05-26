Осветлить волосы можно без химии: 5 простых безопасных способов
Хотите изменить цвет волос, но избегаете вредных химических веществ. Вам могут помочь натуральные ингредиенты, не повреждающие пряди.
Узнайте, как добиться красивых золотистых бликов, используя простые продукты, которые есть в вашей кухне. Мед, корица, корень ревеня, ромашка и лимонный сок не только безопасны, но и экономны способы достижения красивых золотистых бликов.
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Мед
Содержит фермент глюкозооксидаз, производящий перекись водорода, осветляющую меланин в волосах. Кроме того, мед увлажняет волосы. Смешайте 4 части меда с 1 частью воды. Оставьте смесь в час. Нанесите на волосы, накройте для душа шапочкой и оставьте на 2 часа. Промойте теплой водой и вымойте шампунем.
Корица
Корица вместе с медом активирует перекись водорода, что создает осветительный эффект. Смешайте 2 части меда с частью порошка корицы. Нанесите на волосы, избегая кожи головы. Накройте шапочкой для душа и оставьте час. Смойте водой.
Корень ревеня
Это растение содержит два природных красителя, которые придают желтый и золотистый оттенки волосам, если они уже светлые. Натуральными красителями с осветительным действием ревеня являются хризофановая кислота и эмодин. Корень ревеня продается в виде порошка, и его можно легко добавить в домашние красители, например к блонд-хне. Это краска на растительной основе, которая позволяет придавать золотисто-русые оттенки светлым волосам.
Ромашка
Благодаря флавоноида апигенина, помогает осветлить волосы и добавить золотистые оттенки. Заварите 6 пакетиков ромашкового чая в двух чашечках горячей воды. После охлаждения используйте настой в качестве ополаскивателя после шампуня или распыляйте на волосы ежедневно перед укладкой.
Лимонный сок
Лимонная кислота осветляет тон волос. Смешайте сок 4 лимонов с 60 мл теплой воды. Распылите на волосы, избегая прямого солнечного света после нанесения, чтобы не повредить волосы.
Благодаря этим натуральным средствам вы можете осветлить волосы, не прибегая к химическим краскам.
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