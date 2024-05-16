Обрізати чи не варто: городики сказали, що робити з нарцисами, які відцвіли

Що робити з нарцисами після цвітіння – чи потрібно їх обрізати, чим підживлювати, щоб вони знову радували своїми квітами наступного року. На всі ці питання є проста відповідь – не чіпайте рослину принаймні місяць.

Експерти з садівництва радять: коли квіти нарцисів стануть сухими, їх рекомендується обрізати. Це робиться для того, щоб рослина не витрачала сили на утворення насіння, а спрямувала їх на формування цибулини та закладання квіткових бруньок на наступний рік.

Однак важливо не видаляти листя нарцисів одразу після цвітіння. Протягом 5-6 тижнів воно буде продовжувати фотосинтез й накопичувати поживні речовини в цибулині. Це забезпечить краще цвітіння наступного року.

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Після цвітіння нарциси потребують підживлення, щоб відновити сили та закласти основу для майбутнього цвітіння. Для цього рекомендується використовувати добрива, що містять калій і фосфор.

Можна використовувати:

Монофосфат калію: сприяє успішній зимівлі цибулин і стимулює цвітіння.

Золу: джерело калію та фосфору.

Органічні добрива: компост, перегній.

Азот в цей період вносити не рекомендується, адже він може стимулювати ріст зеленої маси на шкоду цвітінню.

Викопувати чи ні?

Більшість сортів нарцисів можна не викопувати протягом 3-5 років. Їм цілком вистачає поживних речовин, які вони отримують з ґрунту.

Однак, махрові сорти та сучасні гібриди нарцисів краще викопувати щороку. Це пов'язано з тим, що їхні цибулини дрібніші й потребують щорічного оновлення.

Оптимальний час для викопування цибулин:

Коли листя пожовкне і почне в'янути, але ще не повністю опаде. Це зазвичай відбувається в середині літа. Викопані цибулини слід просушити, очистити від старого коріння та луски, а потім зберігати в прохолодному темному місці до осені.

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