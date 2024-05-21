Нова особистість: унікальне дослідження розкриває дивні зміни в пацієнтів після трансплантації

Останні наукові відкриття підтверджують новий аспект взаємозв’язку між трансплантацією органів і зміною характеру пацієнтів. Учасники надали вичерпну інформацію про свої відчуття та переживання після хірургічного втручання через онлайн-анкетування.

Згідно зі статтею, опублікованою в науковому виданні Transplantology, дослідники з Колорадського університету провели опитування серед 47 осіб, які перенесли операцію з трансплантації (23 з яких отримали серце, а інші 24 - різні органи).

Захоплюючі дані вказують, що величезна більшість, а саме 89%, пацієнтів, які перенесли трансплантацію, зазначили зміни в особистісних рисах після отримання нового органу.

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Вивчення, проведене CU, стало одним з передових у сфері відстеження особистісних трансформацій після трансплантації різноманітних органів. Згідно з публікацією Science Alert, існують випадки, коли після пересадки серця пацієнти відчували себе більш пов’язаними зі своїми донорами, ніж зі своїм попереднім "я", виявляючи нові смаки у їжі, мистецтві, сексуальних уподобаннях та поведінці.

Одна жінка, якій у 1990-х роках було пересаджено серце молодого музиканта, поділилася, що відтоді вона відчуває сильну пристрасть до музики, якої раніше не мала.

"До трансплантації я ніколи не була музичною, але тепер музика стала частиною мого життя, і я відчуваю це кожною клітиною," - розповіла вона дослідникам.

Останні дослідження в університеті CU відкрили, що наша ідентичність та уподобання можуть бути закодовані в кожній клітинці нашого організму, не обмежуючись лише серцем.

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Учасники опитування повідомили про значні зміни у своїх особистісних рисах, включаючи темперамент, емоції, харчові переваги, самоідентифікацію, релігійні та духовні переконання, а також спогади. Єдина відмінність між реципієнтами серця та інших органів полягала у зміні фізичних атрибутів.

Автори зазначають, що схожість досвіду між цими двома групами пацієнтів підтверджує, що зміни особистості після трансплантації серця не є унікальними, і подібні зміни можуть відбуватися після пересадки будь-якого органу.

Згідно з минулорічною статтею в The Post, реципієнти переливання крові також зазначали зміни в настрої, поведінці та навіть у спогадах після процедури. Дослідження, проведене Мічиганським університетом у 2013 році, виявило, що існує глибоко вкорінена віра в те, що внутрішні частини людини мають причинно-наслідкові зв’язки, які можуть передавати характеристики донора отримувачу, якщо їх змішати.

Сара-Джейн Леслі, професорка філософії з Прінстонського університету та співавторка дослідження, висловила думку, що незважаючи на відсутність наукових доказів, люди продовжують вірити в можливість зміни особистості через трансплантацію.

Science Alert пропонує "гіпотезу системної пам’яті" як пояснення цього явища. Згідно з цією гіпотезою, всі живі клітини містять пам’ять, що дозволяє передавати історію від донора до реципієнта через тканини.

Незважаючи на те, що нервові зв’язки в пересадженому органі не функціонують, існують докази, що вони можуть відновлюватися протягом року після операції. Взаємодія нейромедіаторів, заснована на спогадах донора, може викликати реакцію нервової системи отримувача, що впливає на його особистість.

Крім того, виявлено, що клітини донора продовжують циркулювати в організмі реципієнта навіть через два роки після трансплантації. За даними Science Alert, неясно, куди саме потрапляють ці клітини, але їхній запальний вплив може бути причиною змін у особистості, оскільки викид ДНК з клітин викликає запалення, а тривале запалення низького ступеня може змінювати особистісні риси.

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