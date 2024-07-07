Незаслужено забуте українське слово чарунка: мовознавець нагадав його значення

Відомий український мовознавець та автор шкільних підручників з української мови пояснив значення слів "ятка" та "чарунка". Він також поділився правильною українською назвою для інструменту, відомого в російській як "напильник".

Чарунка – це комірка, поділився цікавою інформацією експерт під час ефіру програми "Сніданок з 1+1". "…це слово (чарунка, - Ред.) незаслужено забуте, а в мові воно живе здавна", – зазначив педагог.

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Лінгвіст також надав роз’яснення стосовно українського слова "ятка", вказавши на те, що це проста конструкція, призначена для тимчасової торгівлі. Окрім того, Авраменко розповів як правильно українською назвати інструмент "напильник", зазначивши, що він має два варіанти найменування:

"напилок";

"терпуг".

"Використовуйте ту, яка вам більше до вподоби", – резюмував Авраменко.

Нагадаємо, раніше ведуча пояснила, що насправді значить вислів "варити воду".

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