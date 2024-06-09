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Ведуча пояснила, що насправді значить вислів "варити воду" (відео)

Анастасія Крищук

Ведуча пояснила, що насправді значить вислів 'варити воду' (відео)
Що значить вислів ''варити воду''

Чимало людей послуговуються у житті фразеологізмами, однак у декого виникають труднощі з розумінням крилатих висловів. Зокрема, не всі знають правильне значення вислову "варити воду".

Ведуча Ольга Багній розповіла, що ж означає цей фразеологізм і коли його варто вживати. Про це вона сказала у своєму TikTok.

"Чи варили ви воду? Ідеться не про те, щоб налити в каструлю трохи води і поставити на вогонь. Ні, "варити воду" – це фразеологізм. Що ж він означає? "Варити воду" означає знущатися з когось, показуючи свої примхи і вередуючи", – пояснила Багній.

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Згідно зі Словником фразеологізмів, "варити (виварювати) воду з когось": "знущатися з кого-небудь, показуючи свої примхи, вередуючи перед ким-небудь, висуваючи надмірні вимоги або прискіпуючись до когось".

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