Незаслуженно забытое украинское слово 'чарунка': языковед напомнил его значение

Известный украинский языковед и автор школьных учебников по украинскому языку объяснил значение слов "ятка" и "чарунка". Он также поделился правильным украинским названием для инструмента, известного в русском как "напильник".

Чарунка – это ячейка, поделился интересной информацией эксперт во время эфира программы "Сніданок з 1+1". "...это слово (чарунка, – Ред.) незаслуженно забыто, а в языке оно живет издавна", – отметил педагог.

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Лингвист также предоставил разъяснения относительно украинского слова "ятка", указав на то, что это простая конструкция, предназначенная для временной торговли. Кроме того, Авраменко рассказал как правильно на украинском назвать инструмент "напильник", отметив, что он имеет два варианта наименования:

"напилок";

"терпуг".

"Используйте ту, которая вам больше нравится", – резюмировал Авраменко.

Напомним, ранее ведущая объяснила, что на самом деле означает выражение "варить воду".

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