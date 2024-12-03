Неймовірне відкриття: вчені дійшли висновку, як змогло відновитись Середземне море, яке втратило свої води мільйони років тому

Приблизно шість мільйонів років тому сталася надзвичайна подія, відома як Мессінська криза солоності, яка повністю змінила обличчя Середземного моря. Науковці нещодавно розкрили деталі цього вражаючого природного феномену, опублікувавши результати дослідження в журналі Nature Communications.

Дослідження виявило два послідовні етапи драматичних змін:

Перша фаза (близько 35 тисяч років):

- Відкладення солі відбувалося лише у східній частині Середземного моря

- Утворення надзвичайно солоного басейну через обмежений водообмін з Атлантикою

Друга фаза (менше 10 тисяч років):

- Стрімке накопичення солі по всьому морському просторі

- Катастрофічне зниження рівня води на 1,7-2,1 кілометра на сході та 0,85 кілометра на заході

- Втрата до 70% загального об'єму води

Науковці виявили, що ця подія мала масштабний вплив:

- Локальні вулканічні виверження через зміну тиску на земну кору

- Значні кліматичні трансформації

- Серйозні випробування для морських екосистем

Унікальним моментом стало виживання екстремофільних організмів у надзвичайно солоних умовах.

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Несподіваний прорив Атлантичного океану через Гібралтарську протоку поклав край висиханню. Море буквально за короткий час перетворилося з майже сухого солоного басейну на квітуче водне середовище.

Дослідження підкреслює важливість вивчення геологічної історії:

- Розуміння механізмів глобальних екологічних змін

- Необхідність міжнародної співпраці для подолання кліматичних викликів

- Усвідомлення потенційних наслідків швидких природних трансформацій

Вчені наголошують: вивчення минулого допоможе краще підготуватися до майбутніх екологічних випробувань, захистити навколишнє середовище та людські спільноти від можливих природних катастроф.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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