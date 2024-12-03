Невероятное открытие: ученые пришли к выводу, как смогло восстановиться Средиземное море, потерявшее свои воды миллионы лет назад

Приблизительно шесть миллионов лет назад произошло чрезвычайное событие, известное как Мессинский кризис солености, полностью изменивший лицо Средиземного моря. Ученые недавно раскрыли детали этого поразительного природного феномена, опубликовав результаты исследования в журнале Nature Communications.

Исследование выявило два последовательных этапа драматических изменений:

Первая фаза (около 35 тысяч лет):

- Отложение соли происходило только в восточной части Средиземного моря.

- Образование чрезвычайно соленого бассейна из-за ограниченного водообмена с Атлантикой

Вторая фаза (менее 10 тысяч лет):

- стремительное накопление соли по всему морскому пространству

- катастрофическое снижение уровня воды на 1,7-2,1 километра на востоке и 0,85 километра на западе

- потеря до 70% общего объема воды

Ученые обнаружили, что это событие оказало масштабное влияние:

- Локальные вулканические извержения из-за изменения давления на земную кору

- значительные климатические трансформации

- серьезные испытания для морских экосистем

Уникальным моментом стало выживание экстремофильных организмов в очень соленых условиях.

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Неожиданный прорыв Атлантического океана через Гибралтарский пролив положил конец высыханию. Море буквально за короткое время превратилось из почти сухого соленого бассейна в цветущую водную среду.

Исследование подчеркивает важность изучения геологической истории:

- понимание механизмов глобальных экологических изменений

- необходимость международного сотрудничества для преодоления климатических вызовов

- осознание потенциальных последствий быстрых природных трансформаций

Ученые отмечают: изучение прошлого поможет лучше подготовиться к предстоящим экологическим испытаниям, защитить окружающую среду и человеческие сообщества от возможных природных катастроф.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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