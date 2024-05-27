Не спішіть викидати: як дати друге життя зламаній помаді

Зламалась помада? Не поспішайте викидати її у смітник! Завдяки простому лайфхаку з TikTok ви зможете "склеїти" її та дати їй друге життя.

Що вам знадобиться:

Зламана помада

Запальничка

Серветка

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Інструкція:

Підготуйте помаду. Візьміть контейнер з помадою, що залишилася, й обережно нагрійте її над запальничкою, щоб трохи розплавити. Не допускайте, щоб помада стала повністю рідкою. Повторіть процедуру з відламаною частиною. З'єднайте частини. Швидко з'єднайте розплавлені частини помади, поки вони не застигли. Видаліть надлишки. За допомогою серветки видаліть будь-які залишки косметичного засобу, що виступили.

Готово! Ваша помада знову має "новий" вигляд і готова до використання.

Цей лайфхак не лише економить ваші кошти, адже вам не доведеться купувати нову помаду, але й допомагає зберегти екологію. Чим рідше ми викидаємо косметику, тим менше сміття та мікропластику потрапляє в довкілля.

Нагадаємо, ми вже писали, якою помадою краще не користуватись після 35.

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