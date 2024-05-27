Не спешите выбрасывать: как дать вторую жизнь сломанной помаде
Сломалась помада? Не спешите выбрасывать ее в помойку! Благодаря простому лайфхаку из TikTok вы сможете "склеить" ее и дать ей вторую жизнь.
Что вам понадобится:
- Сломанная помада
- Зажигалка
- Салфетка
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Инструкция:
- Подготовьте помаду. Возьмите оставшийся контейнер с помадой и осторожно нагрейте его над зажигалкой, чтобы немного расплавить. Не допускайте, чтобы помада стала полностью редкой. Повторите процедуру с отломанной частью.
- Соедините части. Быстро соедините расплавленные части помады, пока они не застыли.
- Удалите излишки. С помощью салфетки удалите любые выступившие остатки косметического средства.
Готово! Ваша помада снова имеет "новый" вид и готова к использованию.
Этот лайфхак не только экономит ваши деньги, ведь вам не придется покупать новую помаду, но и помогает сохранить экологию. Чем реже мы выбрасываем косметику, тем меньше мусор и микропластик попадает в окружающую среду.
Напомним, мы уже писали, какой помадой лучше не пользоваться после 35.
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