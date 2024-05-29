Названо найпопулярніші вживані дизельні авто в Україні: топ 15 моделей

Український авторинок, попри всі складнощі, продовжує функціонувати, і одним з його сегментів, що користується попитом, є дизельні авто з пробігом. Які ж марки та моделі дизельних авто користуються найбільшою популярністю серед українських покупців?

У квітні 2024 року експерти Auto.ria провели дослідження та склали рейтинг найпопулярніших дизельних авто з пробігом на українському ринку. Про це пише apostrophe.ua.

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Лідери ринку:

Volkswagen (19%) - беззаперечний фаворит українців. Найбільш популярні моделі: Passat (2464 шт.), Transporter (1537 шт.) та Golf (1130 шт.).

- беззаперечний фаворит українців. Найбільш популярні моделі: Passat (2464 шт.), Transporter (1537 шт.) та Golf (1130 шт.). Renault (12,7%) - посідає друге місце за популярністю. Найбільш затребувані: Megane (1685 шт.) та Scenic (803 шт.).

- посідає друге місце за популярністю. Найбільш затребувані: Megane (1685 шт.) та Scenic (803 шт.). Mercedes-Benz (9%) - замикає трійку лідерів. Найпоширеніші: Vito (1105 шт.) та E-Class (801 шт.).

Інші популярні марки:

Skoda (8,7%) : Octavia (1795 шт.)

: Octavia (1795 шт.) BMW (5,2%) : X5 (880 шт.)

: X5 (880 шт.) Audi (4,8%) : A6 (837 шт.)

: A6 (837 шт.) Hyundai (4,4%): Santa Fe (754 шт.)

Цінові діапазони:

Найдоступніші авто: Audi A6 (середня ціна - $5 тис.) та Volkswagen Caddy ($5,8 тис.).

Найдорожчі: Volkswagen Touareg ($20,5 тис.) та BMW X5 ($18,5 тис.).

Загальні тенденції:

Українці надають перевагу вживаним дизельним авто з пробігом 8-12 років.

Найбільш популярні кузови: седани, універсали та кросовери.

При виборі авто покупці зважають на такі фактори, як надійність, економія палива, доступність запчастин та ціна.

Важливо:

Цей рейтинг ґрунтується на даних продажів вживаних дизельних авто в Україні за квітень 2024 року.

Ціни на авто можуть відрізнятися залежно від регіону, стану та комплектації.

Перед купівлею вживаного авто рекомендується провести його ретельну перевірку.

Зверніть увагу:

Деякі моделі з рейтингу були об'єднані за маркою та кузовом (наприклад, Mercedes-Benz E-Class W211 та W212).

У рейтингу не включені авто з нерозмитненим пробігом.

Нагадаємо, названо топ-15 кросоверів до $8000, які доступні на українському ринку.

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