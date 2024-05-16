Названі основні причини, через які сохнуть бутони на троянді

Не рідко можна спостерігати, як на кущах троянд в’януть чи засихають ще нерозкриті пуп’янки. Це пов’язано з тим, що ця рослина дуже вимоглива до кліматичних умов і реагує на будь-які їхні зміни.

Багато факторів можуть призвести до в’янення бутонів троянд. Серед найбільш поширених причин: порушення поливу, брак необхідних поживних речовин, різноманітні захворювання та напади шкідників, погодні умови, а також невдало обране місце для посадки, пише Prostoway.

Троянди віддають перевагу сонячним променям, і відсутність достатньої кількості світла може призвести до того, що вони не будуть рости або цвісти належним чином. Коли рослина знаходиться в тіні, існує ризик, що вона відкине свої бутони та листя.

Читайте також: Поруч з цими рослинами ваші троянди не виживуть

При висаджуванні троянд слід вибирати місце, де вони не будуть піддаватися безперервному впливу прямих сонячних променів впродовж усього дня. Оптимально, щоб рослини отримували сонячне світло вранці.

Засихання бутонів може бути спричинене надмірним зволоженням, що призводить до втрати пуп'янків через пошкодження кореневої системи. Недостатність вологи також може спричинити втрату бутонів.

Шкідливі комахи, такі як попелиця, можуть атакувати троянди, що призводить до того, що бутони засихають і не розкриваються.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про поширені помилки садівників, через які не квітнуть троянди.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!