Названо чотири знаки зодіаку, схильні до зрад

Деякі люди мінливі не лише у повсякденних звичках, а й у стосунках з другою половинкою. За словами астрологів, найбільше схильні до зрад Близнюки, Овни, Леви та Стрільці. Читайте детальніше!

Близнюки

Люди, народжені під знаком Близнюків, дуже товариські, допитливі та відкриті до світу. Вони прагнуть нових вражень, у тому числі у любовних стосунках. У Близнюків часто виникають проблеми з нудьгою та рутиною, що може спонукати їх до зради. Крім того, їхня двоїста природа заважає їм зберігати вірність.

Овен

Овни народжуються переможцями, які люблять конкуренцію. Завоювавши другу половинку, вони швидко втрачають інтерес та шукають нову мету. Уродженці знаку йдуть на зради, щоб отримати яскраві емоції та дозу адреналіну. Овни імпульсивні і часто не думають про наслідки своїх дій.

Лев

Леви люблять бути в центрі уваги, тому прагнуть подобатися всім довкола. Уродженцям знаку необхідне постійне підтвердження своєї привабливості та цінності. Якщо Леви не одержують цього у стосунках, то можуть легко піти наліво. Крім того, Леви схильні фліртувати і спокушати, що може призвести до зради.

Стрілець

Стрільці цінують свободу та незалежність. Уродженці знаку можуть піти на зраду, щоб просто не відчувати нудьги. Вони терпіти не можуть, коли їх обмежують та контролюють. Стрільці можуть почуватися пригніченими у стосунках та шукати порятунку на стороні. Вони оптимістичні і часто вірять, що все вдасться приховати.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.