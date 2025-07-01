На території Південної Америки виявили храм віком 1000 років (фото)

У віддаленому регіоні Південної Америки археологи виявили давню архітектурну пам’ятку — храм Паласпата, який, імовірно, збудувала цивілізація Тіуанако. Споруда розташована на хребті поблизу озера Тітікака в західній частині Болівії. За попередніми оцінками, вона є яскравим прикладом майстерності стародавніх інженерів.

Довгий час Паласпата залишалася невідомою для науки — її виявили лише після аналізу супутникових знімків, на яких було помічено незвичні геометричні контури. Подальше дослідження за допомогою дронів та тривимірної зйомки підтвердило наявність археологічного комплексу, що, на думку вчених, може пролити світло на малодосліджені аспекти культури Тіуанако. Про це пише The Sun.

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Ця цивілізація існувала в Андському регіоні приблизно з 400 по 1000 рік нашої ери. Відомо, що вона мала складну соціальну структуру, розвинену інфраструктуру та інженерію. За словами дослідників, храм Паласпата міг мати складну іригаційну систему та використовувався для зберігання кераміки й предметів мистецтва. У центрі комплексу розташовувався внутрішній двір, оточений 15 приміщеннями.

Археологи припускають, що в регіоні могло мешкати до 20 тисяч людей, а сам храм міг відігравати важливу роль як торговий вузол або стратегічний центр. Один із авторів дослідження, Хосе Капрілес, у коментарі Mail Online зазначив, що знахідка значно розширює уявлення про масштаби впливу Тіуанако та їхню організацію.

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