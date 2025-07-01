На территории Южной Америки обнаружили храм в возрасте 1000 лет (фото)

В отдаленном регионе Южной Америки археологи обнаружили древнюю архитектурную достопримечательность — храм Паласпата, который, по всей вероятности, построила цивилизация Тиуанако. Сооружение расположено на хребте близ озера Титикака в западной части Боливии. По предварительным оценкам она является ярким примером мастерства древних инженеров.

Долгое время Паласпата оставалась неизвестной для науки — ее обнаружили только после анализа спутниковых снимков, на которых были отмечены необычные геометрические контуры. Дальнейшее исследование с помощью дронов и трехмерной съемки подтвердило наличие археологического комплекса, что, по мнению ученых, может пролить свет на малоисследованные аспекты Тиуанако. Об этом пишет The Sun.

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Эта цивилизация существовала в Андском регионе примерно с 400 по 1000 год нашей эры. Известно, что у нее была сложная социальная структура, развитая инфраструктура и инженерия. По словам исследователей, храм Паласпата мог иметь сложную ирригационную систему и использовался для хранения керамики и предметов искусства. В центре комплекса размещался внутренний двор, окруженный 15 помещениями.

Археологи предполагают, что в регионе могло проживать до 20 тысяч человек, а сам храм мог играть важную роль как торговый узел или стратегический центр. Один из авторов исследования, Хосе Каприлес, в комментарии Mail Online отметил, что находка значительно расширяет представления о масштабах влияния Тиуанако и их организации.

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