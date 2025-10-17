На території Хорватії виявили колодязь з останками сімох римських солдатів 260 року н.е. (фото)

Археологи, які проводять розкопки стародавнього колодязя на сході Хорватії, зробили приголомшливе відкриття — у його глибині знайшли рештки семи чоловіків, тіла яких були безладно скинуті всередину. Дослідники вважають, що це — останки римських солдатів, загиблих під час битви при Мурсі у 260 році н. е.

Перші знахідки з’явилися ще у 2011 році, коли археологи проводили розкопки перед будівництвом нового корпусу Університету Осієка — міста, що у римські часи називалося Мурса. Скелети були добре збережені, проте лежали у різних положеннях — деякі навіть головою вниз, що свідчить про поспішне й безцеремонне поховання. Про це пише Live Science.

Керівник дослідження, біоархеолог Маріо Новак з Інституту антропологічних досліджень у Загребі, пояснив:

"Ймовірно, перед тим як кинути тіла в колодязь, із загиблих зняли все цінне — зброю, обладунки, спорядження та прикраси".

Результати дослідження опубліковано в науковому журналі PLOS One.

Аналіз показав, що всі семеро були чоловіками: четверо — молодими, троє — у зрілому віці. На кістках зафіксовано сліди жорстоких поранень — удари по голові, переломи ребер, травми, отримані від снарядів. Деякі мали ознаки запальних процесів у грудній клітці, що може свідчити про інфекції дихальних шляхів напередодні смерті.

Радіовуглецевий аналіз дозволив датувати рештки другою половиною III століття, що збігається з часом виготовлення римської монети 251 року н. е., знайденої поруч у тому ж колодязі.

Дослідники вказують, що склад групи — переважно молоді чоловіки зі смертельними бойовими травмами — типовий для масових поховань солдатів, зокрема тих, що відомі з наполеонівських часів. Враховуючи розташування могили у межах колишньої Мурси — важливого римського форпосту, — археологи припускають, що це воїни, загиблі у битві при Мурсі 260 року, коли Рим переживав період хаосу, відомий як "Криза третього століття".

Битва при Мурсі стала частиною громадянських воєн між імператором Галлієном і полководцем Інгенієм, який намагався узурпувати владу. Історичні джерела свідчать, що після перемоги Галлієн не проявив милосердя до противників. Саме тому дослідники припускають, що знайдені воїни могли бути прихильниками Інгенія, страченими після поразки.

ДНК-аналіз виявив високу генетичну різноманітність серед загиблих, що підтверджує історичні свідчення про етнічну строкатість пізньоримських армій, які часто складалися з сарматів, галлів, саксів та представників інших народів.

Біоархеологин

Фото колодязя. Джерело: Маріо Новак

я Кетрін Марклейн з Університету Луїсвілла (США), яка не брала участі у дослідженні, зазначила:

"Це відкриття має велике значення для розуміння того, як політична нестабільність III століття вплинула на життя провінцій і на людей, що мешкали на римських кордонах".

Маріо Новак повідомив, що команда планує дослідити ще одне масове поховання, знайдене в іншому колодязі поблизу. За його словами, нова знахідка має подібні ознаки і, ймовірно, також пов’язана з подіями битви при Мурсі 260 року н. е.

"Ми переконані, що це ще одні солдати, які загинули в тій самій битві. Їхні історії — це мовчазне свідчення жорстокої боротьби за владу, що розривала Римську імперію на частини", — підсумував Новак.

