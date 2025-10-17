На территории Хорватии обнаружили колодец с останками семи римских солдат 260 н.э. (фото)

Археологи, проводящие раскопки древнего колодца на востоке Хорватии, совершили потрясающее открытие — в его глубине нашли остатки семи мужчин, тела которых были беспорядочно сброшены внутрь. Исследователи считают, что это останки римских солдат, погибших во время битвы при Мурсии в 260 году н. е.

Первые находки появились еще в 2011 году, когда археологи проводили раскопки перед строительством нового корпуса Университета Осиека — города, который в римское время назывался Мурса. Скелеты были хорошо сохранены, однако лежали в разных положениях — некоторые даже головой вниз, что свидетельствует о поспешном и бесцеремонном погребении. Об этом пишет Live Science.

Руководитель исследования, биоархеолог Марио Новак из Института антропологических исследований в Загребе, пояснил:

"Вероятно, перед тем как бросить тела в колодец, с погибших сняли все ценное оружие, доспехи, снаряжение и украшения".

Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS One.

Анализ показал, что все семеро были мужчинами: четверо – молодыми, трое – в зрелом возрасте. На костях зафиксированы следы жестоких ранений — ушибы по голове, переломы ребер, травмы, полученные от снарядов. Некоторые имели признаки воспалительных процессов в грудной клетке, что может свидетельствовать об инфекциях дыхательных путей в преддверии смерти.

Радиоуглеродный анализ позволил датировать останки второй половиной III века, совпадающим со временем изготовления римской монеты 251 года н. э., найденной рядом в том же колодце.

Исследователи указывают, что состав группы — преимущественно молодые мужчины со смертельными боевыми травмами — типичен для массовых захоронений солдат, в том числе известных с наполеоновских времен. Учитывая расположение могилы в пределах бывшей Мурсии — важного римского форпоста, — археологи предполагают, что это воины, погибшие в битве при Мурсии в 260 году, когда Рим переживал период хаоса, известный как "Кризис третьего века".

Битва при Мурсии стала частью гражданских войн между императором Галлиеном и полководцем Ингеном, пытавшимся узурпировать власть. Исторические источники свидетельствуют, что после победы Галлиен не проявил милосердия противникам. Именно поэтому исследователи предполагают, что найденные воины могли быть поклонниками Ингения, казненными после поражения.

ДНК-анализ выявил высокое генетическое разнообразие среди погибших, что подтверждает исторические свидетельства об этнической пестроте позднеримских армий, которые часто состояли из сарматов, галлов, саксов и представителей других народов.

Биоархеологин

Фото колодца. Источник: Марио Новак

я Кэтрин Марклейн из Университета Луисвилла (США), которая не участвовала в исследовании, отметила:

"Это открытие имеет большое значение для понимания того, как политическая нестабильность III века повлияла на жизнь провинций и людей, проживавших на римских границах".

Марио Новак сообщил, что команда планирует исследовать еще одно массовое захоронение, найденное в другом колодце поблизости. По его словам, новая находка имеет подобные признаки и, вероятно, также связана с событиями битвы при Мурсии 260 н. е.

"Мы убеждены, что это еще одни солдаты, погибшие в том же сражении. Их истории — это молчаливое свидетельство жестокой борьбы за власть, которая разрывала Римскую империю на части", — подытожил Новак.

