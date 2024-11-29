На сторінці древнього Блакитного Корану виявили прихований текст: став сенсацією у світі науки

Дослідники Національного музею Зайєда (ZNM) в Абу-Дабі виявили прихований текст на сторінці Блакитного Корану – унікального рукопису IX століття. Під золотими візерунками виявили вірші з сури "Ан-Ніса".

Рукопис славиться своїми пофарбованими в індиго сторінками з овчини, золотими куфічними літерами та срібними прикрасами. Вірші вдалося прочитати завдяки багатоспектральній візуалізації – передовій технології, яка дозволила розкрити приховані деталі. Про це повідомляє interestingengineering.com.

Аналіз показав, що витончені золоті орнаменти виконували не лише декоративну функцію, а й приховували помилку каліграфа. Імовірно, був дубльований вірш, який замаскували, щоб уникнути переробки сторінки. Враховуючи високу вартість таких матеріалів, це рішення було практичним.

Читайте також: Найстаріше вино у світі:в Іспанії у гробниці археологи виявили 2000-річний артефакт (фото)

Кураторка ZNM Нурул Іман Руслі підкреслила, що використання технологій дозволяє розкривати нові аспекти створення таких рукописів:

"Вважається, що існує лише одна копія Блакитного Корану. Виявлення цих деталей відкриває нові перспективи у вивченні цього унікального рукопису".

Помічник куратора Май Аль Мансурі пояснила, що дослідження Блакитного Корану має велике значення для культурного та академічного життя регіону:

"Це відкриття проливає нове світло на походження та техніку створення рукопису, підкреслюючи значення музею як наукового та культурного центру".

Рукопис датується приблизно 800–900 роками н.е. Спочатку він складався з 600 сторінок, але до наших днів збереглися лише близько 100. Сторінки знаходяться в музеях і приватних колекціях по всьому світу. Місце створення рукопису досі викликає суперечки: ймовірними регіонами вважають Північну Африку, Ірак або Андалусію.

Це відкриття дає нове уявлення про майстерність каліграфів та техніки створення ісламських рукописів.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!