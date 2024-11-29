На странице древнего Голубого Корана обнаружили скрытый текст: стал сенсацией в мире науки

Исследователи Национального музея Зайеда (ZNM) в Абу-Даби обнаружили скрытый текст на странице Голубого Корана – уникальной рукописи IX века. Под золотыми узорами обнаружили стихи из суры "Ан-Ниса".

Рукопись славится своими окрашенными в индиго страницами из овчины, золотыми куфическими буквами и серебряными украшениями. Стихи удалось прочесть благодаря многоспектральной визуализации – передовой технологии, позволившей раскрыть скрытые детали. Об этом сообщает interestingengineering.com.

Анализ показал, что изящные золотые орнаменты выполняли не только декоративную функцию, но и скрывали ошибку каллиграфа. Вероятно, было дублировано стихотворение, которое замаскировали во избежание переработки страницы. Учитывая высокую стоимость таких материалов, это решение было практичным.

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Куратор ZNM Нурул Иман Русли подчеркнула, что использование технологий позволяет раскрывать новые аспекты создания таких рукописей:

"Считается, что существует только одна копия Голубого Корана. Обнаружение этих деталей открывает новые перспективы в изучении этой уникальной рукописи".

Помощник куратора Май Аль Мансури объяснила, что исследование Голубого Корана имеет большое значение для культурной и академической жизни региона:

"Это открытие проливает новый свет на происхождение и технику создания рукописи, подчеркивая значение музея как научного и культурного центра".

Рукопись датируется примерно 800-900 годами н. Сначала он состоял из 600 страниц, но до наших дней сохранилось всего около 100. Страницы находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру. Место создания рукописи по-прежнему вызывает споры: вероятными регионами считают Северную Африку, Ирак или Андалусию.

Это открытие дает новое представление о мастерстве каллиграфов и технике создания исламских рукописей.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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