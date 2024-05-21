На Кубі коти з'їли рідкісний вид крокодилів: це перший зафіксований випадок

Бездомних котів часто вважають однією з найбільш небезпечних інвазійних тварин, що становлять загрозу для численних видів у природному середовищі. Кубинські дослідники нещодавно надали докази, що ці коти винні у великій кількості смертей молодих особин унікальних видів крокодилів.

В недавній статті журналу "Herpetology Notes" підкреслюється, що кубинські крокодили (Crocodylus rhombifer) населяють обмежену кількість островів, які є частиною Куби. Популяція цих рептилій у природному середовищі, за останніми підрахунками, становить приблизно 3000 особин.

Для збереження популяції крокодилів, які знаходяться на межі зникнення, було вирішено розпочати їх цілеспрямоване розведення у спеціалізованих установах. Однією з таких є ферма "Zapata Swamp Crocodile Breeding Farm", де щороку до природного середовища випускають приблизно 500 молодих особин.

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Проте осінню 2022 року на території ферми стався жахливий інцидент, що призвів до загибелі 145 молодих крокодилів віком чотири місяці. Співробітники ферми припустили, що причиною трагедії стали дикі коти, яких раніше завезли для контролю над популяцією гризунів.

Залишки молодих крокодилів були виявлені неподалік від місць їх утримання та всередині вольєрів. Ознаки присутності котів були очевидні: сліди лап на землі та шматки шерсті на огорожі. За словами авторів дослідження, це перший задокументований випадок масового вбивства кубинських крокодилів здичавілими котами.

Відтепер, у світлі недавніх подій, для крокодилів введено підвищені заходи охорони. Для виявлення правопорушника на території ферми з’явилася фотопастка. Через деякий час вона зафіксувала, як кіт проник до вольєра, де раніше жили молоді крокодили. Проте, аналіз ситуації показав, що котів мусило бути декілька, адже один не зміг би впоратися з такою кількістю крокодилів.

У відповідь на це, на фермі встановили пастки, які не заподіюють шкоди котам, і в результаті вдалося зловити сімох хутряних зловмисників. Їх відправили подалі від ферми.

Науковці у своєму коментарі для Live Science висловили думку, що коти навряд чи стануть загрозою для кубинських крокодилів. Трагедія на фермі сталася через те, що молодих особин утримували у закритих вольєрах, до яких коти могли безперешкодно дістатися. У дикій природі такі інциденти малоймовірні.

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