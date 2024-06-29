Чоловічий макіяж: як правильно зробити, щоб виглядати природньо
Тенденція до догляду за собою серед чоловіків невпинно зростає. Все більше й більше молодих людей цікавляться не лише доглядом за шкірою та волоссям, але й макіяжем.
Чоловічий макіяж – це не про яскраві фарби та химерні візерунки. Це про підкреслення природної краси, приховування недоліків та створення свіжого та доглянутого вигляду. Про це пише OBOZ.
Як вибрати косметику?
Покриття:
- Для початківців рекомендується використовувати продукти з прозорим або легким покриттям. Такі засоби легше розтушовуються, менш помітні на шкірі, а помилки у виборі відтінку не кидатимуться в очі.
- Щільність покриття можна перевірити, нанісши чорну лінію олівцем на шкіру та покривши її тоном або консилером. Щільний продукт повністю її замаскує, а напівпрозорий - лише злегка перекриє.
Фініш:
- Матовий фініш підходить для жирної та комбінованої шкіри.
- Блискучий фініш - для сухої та зневодненої.
Відтінок:
- Підтон: "Теплі" продукти мають жовтуватий підтон, "холодні" - рожевий, а "нейтральні" - десь посередині.
- Визначити підтон можна за кольором вен: зеленкуватий - тепла зовнішність, синій або фіолетовий - холодна.
- Відтінок тонального засобу обирайте, нанісши краплю на тильну сторону долоні або у згин ліктя.
Як наносити макіяж?
Підготовка:
- Вмийте обличчя та поголіться (якщо плануєте наносити макіяж на нижню частину обличчя).
- Нанесіть зволожуючий крем.
Приховання недоліків:
- Консилер: Використовуйте його лише на проблемних зонах, ретельно розтушовуючи.
- Зелений коректор: Нейтралізує почервоніння, наноситься на найчервоніші плями, розтушовується та перекривається тональним засобом.
- Тональний крем: Наносьте пальцями або пензлем, рівномірно розподіляючи по обличчю.
Закріплення:
- Зафіксуйте макіяж пудрою за допомогою пухівки або пензля.
Підкреслення рис обличчя:
- Брови: Використовуйте олівець з ультратонкими кінчиками, щоб створити природні штрихи.
- Контуринг: Нанесіть контур над бровами, у западинах вилиць та під щелепою.
- Рум'яна: Додадуть свіжого вигляду, наносяться на центр та верхні частини обличчя.
- Туш для вій: Відкриє погляд та закріпить волоски.
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