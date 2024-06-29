Чоловічий макіяж: як правильно зробити, щоб виглядати природньо

Тенденція до догляду за собою серед чоловіків невпинно зростає. Все більше й більше молодих людей цікавляться не лише доглядом за шкірою та волоссям, але й макіяжем.

Чоловічий макіяж – це не про яскраві фарби та химерні візерунки. Це про підкреслення природної краси, приховування недоліків та створення свіжого та доглянутого вигляду. Про це пише OBOZ.

Як вибрати косметику?

Покриття:

Для початківців рекомендується використовувати продукти з прозорим або легким покриттям. Такі засоби легше розтушовуються, менш помітні на шкірі, а помилки у виборі відтінку не кидатимуться в очі.

прозорим або легким покриттям. Такі засоби легше розтушовуються, менш помітні на шкірі, а помилки у виборі відтінку не кидатимуться в очі. Щільність покриття можна перевірити, нанісши чорну лінію олівцем на шкіру та покривши її тоном або консилером. Щільний продукт повністю її замаскує, а напівпрозорий - лише злегка перекриє.

Фініш:

Матовий фініш підходить для жирної та комбінованої шкіри.

підходить для жирної та комбінованої шкіри. Блискучий фініш - для сухої та зневодненої.

Відтінок:

Підтон: "Теплі" продукти мають жовтуватий підтон, "холодні" - рожевий, а "нейтральні" - десь посередині.

Визначити підтон можна за кольором вен: зеленкуватий - тепла зовнішність, синій або фіолетовий - холодна.

можна за кольором вен: зеленкуватий - тепла зовнішність, синій або фіолетовий - холодна. Відтінок тонального засобу обирайте, нанісши краплю на тильну сторону долоні або у згин ліктя.

Як наносити макіяж?

Підготовка:

Вмийте обличчя та поголіться (якщо плануєте наносити макіяж на нижню частину обличчя).

Нанесіть зволожуючий крем.

Приховання недоліків:

Консилер: Використовуйте його лише на проблемних зонах, ретельно розтушовуючи.

Зелений коректор: Нейтралізує почервоніння, наноситься на найчервоніші плями, розтушовується та перекривається тональним засобом.

Нейтралізує почервоніння, наноситься на найчервоніші плями, розтушовується та перекривається тональним засобом. Тональний крем: Наносьте пальцями або пензлем, рівномірно розподіляючи по обличчю.

Закріплення:

Зафіксуйте макіяж пудрою за допомогою пухівки або пензля.

Підкреслення рис обличчя:

Брови: Використовуйте олівець з ультратонкими кінчиками, щоб створити природні штрихи.

Використовуйте олівець з ультратонкими кінчиками, щоб створити природні штрихи. Контуринг: Нанесіть контур над бровами, у западинах вилиць та під щелепою.

Рум'яна: Додадуть свіжого вигляду, наносяться на центр та верхні частини обличчя.

Додадуть свіжого вигляду, наносяться на центр та верхні частини обличчя. Туш для вій: Відкриє погляд та закріпить волоски.

Раніше, UaPortal поділився, як підібрати стрижку під свій тип обличчя.

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