Мужской макияж: как правильно сделать, чтобы выглядеть естественно
Тенденция по уходу за собой среди мужчин постоянно растет. Все больше и больше молодых людей интересуются не только уходом за кожей и волосами, но и макияжем.
Мужской макияж – это не о ярких красках и причудливых узорах. Это о подчеркивании природной красоты, сокрытии недостатков и создании свежего и ухоженного вида. Об этом пишет OBOZ.
Как выбрать косметику?
Покрытие:
- Для начинающих рекомендуется использовать продукты изпрозрачным или лёгким покрытием. Такие средства легче растушевываются, менее заметны на коже, а ошибки в выборе оттенка не будут бросаться в глаза.
- Плотность покрытия можно проверить, нанеся линию карандашом на кожу и покрыв ее тоном или консилером. Плотный продукт полностью ее замаскирует, а полупрозрачный – лишь слегка перекроет.
Финиш:
- Матовый финиш подходит для жирной и комбинированной кожи.
- Блестящий финиш – для сухой и обезвоженной.
Оттенок:
- Подтон: "Теплые" продукты имеют желтоватый подтон, "холодные" - розовый, а "нейтральные" - где-то посередине.
- Определить подтон можно по цвету вен: зеленоватый – теплая внешность, синий или фиолетовый – холодная.
- Оттенок тонального средства выбирайте, нанеся каплю на тыльную сторону ладони или в сгиб локтя.
Как наносить макияж?
Подготовка:
- Умойте лицо и побритесь (если планируете наносить макияж на нижнюю часть лица).
- Нанесите увлажняющий крем.
Сокрытие недостатков:
- Консилер: Используйте его только на проблемных зонах, тщательно растушевывая.
- Зеленый корректор: Нейтрализует красноту, наносится на самые красные пятна, растушевывается и перекрывается тональным средством.
- Тональный крем: Наносите пальцами или кистью равномерно распределяя по лицу.
Закрепление:
- Зафиксируйте макияж пудрой с помощью пуховки или кисти.
Подчеркивание черт лица:
- Брови: Используйте карандаш с ультратонкими кончиками, чтобы создать естественные штрихи.
- Контуринг: Нанесите контур над бровями, во впадинах скул и под челюстью.
- Румяна: Придадут свежий вид, наносятся на центр и верхние части лица.
- Тушь для ресниц: Откроет взгляд и закрепит волоски.
Ранее UaPortal поделился, как подобрать стрижку под свой тип лица.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!