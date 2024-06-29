Мужской макияж: как правильно сделать, чтобы выглядеть естественно

Тенденция по уходу за собой среди мужчин постоянно растет. Все больше и больше молодых людей интересуются не только уходом за кожей и волосами, но и макияжем.

Мужской макияж – это не о ярких красках и причудливых узорах. Это о подчеркивании природной красоты, сокрытии недостатков и создании свежего и ухоженного вида. Об этом пишет OBOZ.

Как выбрать косметику?

Покрытие:

Для начинающих рекомендуется использовать продукты изпрозрачным или лёгким покрытием. Такие средства легче растушевываются, менее заметны на коже, а ошибки в выборе оттенка не будут бросаться в глаза.

Плотность покрытия можно проверить, нанеся линию карандашом на кожу и покрыв ее тоном или консилером. Плотный продукт полностью ее замаскирует, а полупрозрачный – лишь слегка перекроет.

Финиш:

Матовый финиш подходит для жирной и комбинированной кожи.

подходит для жирной и комбинированной кожи. Блестящий финиш – для сухой и обезвоженной.

Оттенок:

Подтон: "Теплые" продукты имеют желтоватый подтон, "холодные" - розовый, а "нейтральные" - где-то посередине.

Определить подтон можно по цвету вен: зеленоватый – теплая внешность, синий или фиолетовый – холодная.

можно по цвету вен: зеленоватый – теплая внешность, синий или фиолетовый – холодная. Оттенок тонального средства выбирайте, нанеся каплю на тыльную сторону ладони или в сгиб локтя.

Как наносить макияж?

Подготовка:

Умойте лицо и побритесь (если планируете наносить макияж на нижнюю часть лица).

Нанесите увлажняющий крем.

Сокрытие недостатков:

Консилер: Используйте его только на проблемных зонах, тщательно растушевывая.

Зеленый корректор: Нейтрализует красноту, наносится на самые красные пятна, растушевывается и перекрывается тональным средством.

Нейтрализует красноту, наносится на самые красные пятна, растушевывается и перекрывается тональным средством. Тональный крем: Наносите пальцами или кистью равномерно распределяя по лицу.

Закрепление:

Зафиксируйте макияж пудрой с помощью пуховки или кисти.

Подчеркивание черт лица:

Брови: Используйте карандаш с ультратонкими кончиками, чтобы создать естественные штрихи.

Используйте карандаш с ультратонкими кончиками, чтобы создать естественные штрихи. Контуринг: Нанесите контур над бровями, во впадинах скул и под челюстью.

Румяна: Придадут свежий вид, наносятся на центр и верхние части лица.

Придадут свежий вид, наносятся на центр и верхние части лица. Тушь для ресниц: Откроет взгляд и закрепит волоски.

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