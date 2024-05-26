Багато хто допускає цю помилку: як правильно поливати полуницю

Щоб насолодитися смачними та великими ягодами полуниці, важливо не лише прополоти та розпушити кущі, але й правильно їх поливати. Багато дачників впадають у крайнощі: одні поливають полуницю щодня, інші – роблять це лише кілька разів за сезон, а то й взагалі не вважають за потрібне.

Як же поливати полуницю під час цвітіння та плодоношення, щоб отримати рясний врожай? Дотримуючись цих простих правил поливу з сайту УНІАН, ви зможете отримати рясний врожай соковитих та великих ягід полуниці.

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Частота поливу

Полуниця потребує регулярного поливу, адже через дефіцит вологи ягоди дрібнішають, а їх кількість на кущі значно зменшується. Особливо важливо поливати рослину під час цвітіння та плодоношення, але робити це слід з розумом.

Коренева система полуниці розташована близько до поверхні ґрунту, тому сухий вітер та пекуче сонце швидко висушують цей шар. Тому під час цвітіння та протягом перших 2-3 тижнів після його закінчення кущі слід поливати щотижня.

Якщо полуниця росте на природній мульчі або під агроволокном, то підливати її можна раз на 10 днів у суху погоду. Агроволокно та мульча затримують вологу, тому рясного поливу не потребуватиметься. У дощову погоду полив можна й зовсім пропустити.

Як правильно поливати полуницю:

Не поливайте полуницю методом дощування. Воду потрібно лити саме під корінь, методично та рясно.

Воду потрібно лити саме під корінь, методично та рясно. Після зав'язування ягід рясний полив потрібен лише в разі сильної посухи. Надмірна кількість вологи може призвести до гниття недозрілих ягід. В інший час полуницю поливають у міру просихання ґрунту.

Надмірна кількість вологи може призвести до гниття недозрілих ягід. В інший час полуницю поливають у міру просихання ґрунту. Використовуйте для поливу воду з температурою вище +15°C. Краще брати відстояну воду, але в жодному разі не холодну.

Після збору врожаю полуницю також потрібно поливати, адже вона віддає сили на утворення вусиків. Підливати можна вже рідше, але й тут слід орієнтуватися на стан ґрунту та погоду.

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