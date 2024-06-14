Марокканські млинці: неймовірно смачно, швидко та легко
Маленькі, губчасті млинці. При правильному приготуванні вони пронизані крихітними отворами.
На 20 млинців, діаметром 10-12 см
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Тесто:
120 г пшеничной муки (3/4 стакана объемом 250 мл)
250 г манной крупы (1,2 стакана объемом 250 мл, мелкого помола)
20 г сахара (1 ст. л.)
2 г соли (на кончике ножа)
5 г сухих быстрорастворимых дрожжей
8 г разрыхлителя
500 мл воды (2 стакан объемом 250 мл)
шафран (по желанию)
Соус:
100 г сливочного масла
100 г меда (3 ст. л.)
корица (по желанию)
Приготовим тесто:
В миске смешиваем муку, манку, соль, сахар, дрожжи и разрыхлитель, перемешиваем.
Добавляем чуть теплую воду, перемешиваем до однородности. Накрываем пищевой пленкой или полотенцем и убираем в теплое место на 30-40 минут.
Снова перемешиваем подошедшее тесто.
Жарим блинчики на разогретой сковороде, только с одной стороны.
Огонь - чуть выше среднего. Сковороду можно слегка промазать растительным маслом, если необходимо.
Блинчик готов тогда, когда тесто перестает блестеть, становится матовым.
⠀Готовим соус
Соединяем горячее сливочное масло с корицей и медом, перемешиваем до однородности.
Подаем к блинчикам.