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Майонез по-новому: рецепт, який змінить ваш погляд на цей продукт
Скажу вам одразу – цей рецепт змінить ваш погляд на майонез! Це не просто соус, а справжній вибух смаку, де кожен інгредієнт ідеально збалансований!
Простий рецепт, але результат вражає.
Інгредієнти:
• Огірок солоний — 2 шт;
• Петрушка — 10 г;
• Олія оливкова — 30 мл;
• Сік половини лимону;
• Гірчиця — 5 г;
• Сіль — 2 г;
• Цукор — 4 г;
• Перець чорний мелений — 2 г;
• Яйця варені — 3 шт.
Спосіб приготування:
1. Подрібнюємо петрушку та огірки.
2. В окремій ємності поєднуємо яйця, олію, сік лимону, перець, цукор, гірчицю та перебиваємо.
3. До майонезу додаємо огірки та зелень.
Зберігайте та дивуйте своїх рідних.