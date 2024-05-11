Магнітна буря 11 травня сягнула максимального рівня небезпечності: що робити

У суботу, 11 травня, не Землі почалася надпотужна магнітна буря силою К-Індекс 9, що є максимальним показником небезпечності геомагнітних штормів.

Сервіс Meteoagent попереджає, що 12 травня геомагнітний шторм продовжиться, проте буде не таким сильним. Очікується магнітна буря силою у шість балів. 13 травня потужність магнітної буру знизиться до чотирьох балів.

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Магнітні бурі у травні

Коли магнітні бурі у травні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Як вберегтися від впливу геомагнітних штормів

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю. Постарайтеся відмовитися від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Надавайте перевагу сезонним овочам, фруктам та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

Обирайте прогулянки на свіжому повітрі, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Нагадаємо, що магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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