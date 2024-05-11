Магнитная буря 11 мая достигла максимального уровня опасности: что делать
В субботу, 11 мая, на Земле началась сверхмощная магнитная буря силой К-Индекс 9, являющаяся максимальным показателем опасности геомагнитных штормов.
Сервис Meteoagent предупреждает, что 12 мая геомагнитный шторм продолжится, однако будет не столь сильным. Ожидается магнитная буря силой в 6 баллов. 13 мая мощность магнитной бури снизится до четырех баллов.
Также читайте: Магнитная буря такой силы выключит интернет и радио на Земле: когда ждать опасности
Магнитные бури в мае
Как уберечься от воздействия геомагнитных штормов
Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:
- Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
- Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.
- Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.
- Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.
- Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.
Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.
Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!