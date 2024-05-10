Надпотужна магнітна буря силою у 8 балів вдарить по Землі вже завтра: як захиститися

У суботу, 11 травня, прогнозується геомагнітний шторм, що сягне червоного рівня небезпечності. Він розтягнеться на дві доби. Стихнуть магнітні бурі лише 14 травня.

Сервіс Meteoagent попереджає, що 11 та 12 травня по Землі битиме магнітна буря силою у вісім балів (К-індекс 9 – максимальний). 13 травня геошторм знизиться до чотирьох балів.

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Магнітні бурі: календар

Магнітні бурі в травні. Джерело: meteoagent.com

Магнітні бурі в травні. Джерело: meteoagent.com

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі – це коливання магнітного поля Землі, які можуть впливати на самопочуття людей. Їхні симптоми можуть включати головний біль, запаморочення, втому, дратівливість, порушення сну та інші.

Що відбувається з людиною під час магнітних бур?

Під час магнітних бур змінюється електромагнітне поле Землі, що може впливати на біоритми людини та роботу її організмів. Це може призводити до порушення роботи серцево-судинної, нервової та імунної систем, а також до загострення хронічних захворювань.

Що пити щоб полегшити симптоми магнітних бур?

У період потужних штормів найкраще пити чисту воду без газу, адже вона допомагає виводити з організму токсини та покращує загальне самопочуття. Ромашковий, м'ятний, мелісовий та зелений чай мають заспокійливий ефект та допомагають при головному болі та безсонні. Фруктові та овочеві соки багаті на вітаміни та мінерали, які необхідні для підтримки імунітету. Морс з журавлини, брусниці або чорниці має загальнозміцнюючий ефект та допомагає при підвищеному тиску.

Що робити щоб не відчувати магнітні бурі?

Дотримуватися режиму дня: спати достатньо, лягати та прокидатися в один і той же час.

Правильно харчуватися: вживати більше фруктів, овочів, цільнозернових продуктів та риби.

Пити багато води: не менше 1,5 літра води на день.

Уникати стресів: займатися йогою, медитацією, дихальними вправами.

Регулярно займатися спортом: фізичні вправи допомагають покращити кровообіг та підвищити стійкість організму до магнітних бур.

Відмовитися від шкідливих звичок: не курити та не вживати алкоголь.

Як пережити магнітні бурі?

Якщо ви відчуваєте симптоми магнітних бур, зверніться до лікаря. Прийміть контрасний душ. Зробіть зарядку або прогуляйтеся на свіжому повітрі. Провітріть приміщення. Прийміть заспокійливу ванну. Випийте чашку трав'яного чаю. Зробіть компрес на голову. Прийміть знеболюючий препарат, якщо це необхідно.

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