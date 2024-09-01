Мафіни з ягодами і крихтою

Друзі, це неймовірно смачний, простий та легкий десерт, який точно сподобається всім.

РЕЦЕПТ МАФФІНІВ З ЯГОДАМИ ТА КРИХТОЮ

- на 12 шт

Тісто:

100 г яєць

100 г цукру

100 мл рослинної олії (рафінованої)

200 г борошна

5 г розпушувача

100 мл кефіру чи білого несолодкого йогурту

ванільний цукор

70 г лохини (свіжої або замороженої)

70 г малини (свіжої чи замороженої)

Технологія приготування:

Змішайте яйця, цукор, ванільний цукор, олію та кефір.

Додайте борошно з розпушувачем.

Перемішайте до однорідної консистенції. Обережно додайте ягоди. Перемішайте.

Крихта:

50 г борошна

50 г цукру

30 г вершкового масла

З'єднайте в мисці борошно та цукор.

Додайте кубики холодного вершкового масла, розімніть пальцями до стану крихти.

Розкладіть тісто для маффінів у форми, заповнюючи на 2/3 висоти форми і зверху присипте крихтою.

Відправте випікатися у розігріту до 180С на 25-30 хвилин. Режим нижнього підігріву + конвекція або конвекція.

Готуйте зі мною і обирайте для себе найкраще.