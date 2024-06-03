Найкращий анекдот про СРСР

У сімдесяті-вісімдесяті роки в СРСР з'явилося безліч анекдотів, в яких висміювалася радянське життя - анекдоти стосувалися, головним чином, дефіциту товарів, відсутності нормального сервісу та обслуговування, а також різних політичних подій. Що цікаво, радянська влада в різні роки мала різне ставлення до таких анекдотів — були часи, коли за розказаний політичний анекдот людей відправляли до таборів, а за часів Перебудови їх цілком легально друкували в державній пресі.

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Лично я лучшим анекдотом про СССР считаю тот, что рассказал президент США Рейган — который в целом был весёлым человеком и любил и собирал анекдоты, в том числе и про советский союз. Мой любимый анекдот про СССР был рассказан Рейганом во время одного из выступлений в штате Виргиния в 1988 году, я публикую полную версию:

"Люди в Советском Союзе — я уже рассказывал, что у них отличное чувство юмора, но кроме того — они довольно критично относятся к существующему строю. Этот я уже рассказывал, Билл, тебе придётся послушать его ещё раз — я его рассказывал в машине. Горбачёву не рассказывал.

Знаете, в Советском Союзе за автомобилями очередь, 10 лет. Машина есть только у одной семьи из 7-ми в СССР. Ждать нужно 10 лет — это целая процедура, ты готовишься купить автомобиль, и тебе необходимо внести деньги авансом. И вот один товарищ... Эти шутки они рассказывают друг другу — этот мужик выложил деньги, и тот, кто занимался этим вопросом, сказал ему — отлично, приходи через 10 лет за своей машиной. И он спросил: "утром или вечером?" (смех в зале). А человек за прилавком спрашивает — "какая разница, это же через 10 лет!" — "Ну, просто утром сантехник должен прийти".

По-моему, шикарный анекдот).