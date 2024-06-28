Краще нічого не плануйте: 4 невдалі дні у липні, до яких варто поставитися з обережністю

Липневий місячний календар 2024 року пропонує унікальний погляд на зміни, що відбуваються з нашим нічним світилом, та їх вплив на наше повсякденне життя. Протягом 29,5-денного місячного циклу, Місяць проходить через чотири ключові фази, кожна з яких несе в собі особливі можливості та виклики.

Новий Місяць - це старт місячного циклу, коли Місяць невидимий на небі, що символізує час для планування, а не для нових починань. Перша чверть - період між новим Місяцем і повним Місяцем, коли зростаючий Місяць сприяє активним діям та реалізації задуманого. Повний Місяць - час, коли Місяць найяскравіший і повний, може призвести до емоційного перевантаження, тому рекомендується уникати імпульсивних рішень. Остання чверть - фаза, яка настає після повного Місяця, ідеальна для рефлексії та відмови від того, що заважає розвитку.

Фази Місяця в липні 2024 року будуть змінюватися так:

Спадний Місяць : з 1 по 5 липня та з 22 по 31 липня.

: з 1 по 5 липня та з 22 по 31 липня. Новий Місяць : 6 липня.

: 6 липня. Зростаючий Місяць : з 7 по 20 липня.

: з 7 по 20 липня. Повний Місяць: 21 липня. Сонячні та місячні затемнення в цьому місяці не очікуються.

Найсприятливіші дні для різних сфер діяльності в липні 2024 року:

Загальні справи : 3, 4, 10, 11, 16, 18, 22, 30 липня.

: 3, 4, 10, 11, 16, 18, 22, 30 липня. Несприятливі дні: 6, 21, 26, 27 липня.

Обережність у певних сферах : 2, 5, 7, 9, 14, 17, 23, 24, 28, 31 липня.

: 2, 5, 7, 9, 14, 17, 23, 24, 28, 31 липня. Нейтральні дні: всі інші дні місяця.

Сприятливі дні за сферами:

Починання : 7-20 липня.

: 7-20 липня. Фінанси : 1-2, 7-14, 17-20, 27-30 липня.

: 1-2, 7-14, 17-20, 27-30 липня. Робота : 7-20 липня.

: 7-20 липня. Любов : 1-2, 5, 7-19, 27-30 липня.

: 1-2, 5, 7-19, 27-30 липня. Здоров’я (зуби) : 1-2, 9-12, 19-20, 27-30 липня.

: 1-2, 9-12, 19-20, 27-30 липня. Поїздки: 2-4, 7-14, 17-19, 30-31 липня.

Цей календар може стати корисним помічником у плануванні ваших справ та визначенні оптимального часу для різних видів діяльності.

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