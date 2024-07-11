Хто найкраще підходить на роль хрещених батьків, а кого кликати заборонено

Таїнство хрещення має велике значення в християнстві, оскільки воно знаменує посвяту дитини у віру. Центральне місце в цьому обряді займає присутність хрещених батьків, які є майбутніми духовними наставниками для дитини.

Хресні уподібнюються земним ангелам, яким довірено спрямовувати та плекати духовний шлях дитини, оберігаючи її від спокус. Тому вибір батьків має велике значення для майбутньої дитини, що потребує відповідального підходу до ухвалення рішення. UAportal пояснив, як вибрати відповідних для цієї ролі людей.

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Існують певні критерії, за якими певні особи не можуть бути хрещеними батьками. Дівчата до 14 років та юнаки до 15 років не можуть бути хрещеними батьками через вік.

Крім того, ченцям, черницям та особам із психічними захворюваннями заборонено брати на себе роль хрещених. Одружені пари також не відповідають церковним критеріям, щоб бути хрещеними партнерами.

Водночас існують різні забобони, наприклад, не вибирати незаміжню жінку хрещеною матір'ю для дівчинки або неодруженого чоловіка хрещеним батьком для хлопчика. Зазвичай вагітні жінки не можуть бути хрещеними мамами, хоча церква не накладає жодних обмежень із цього приводу.

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